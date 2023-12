Am 03.07.2023 gegen 16:35 Uhr wurde eine bislang unbekannte Frau in einem Juwelier Geschäft in Nieukerk beim Entwenden von schmuck erwischt und gab dort falsche Personalien an.

Kerken-Nieukerk (ots) - Zwei weitere, derzeit auch unbekannte männliche Tatverdächtige, befanden sich ebenfalls im Geschäft und erweckten den Anschein, die Mitarbeiterin ablenken zu wollen.



Täterbeschreibung 1:

- weiblich

- schlank

- blonde Haare

- gebrochenes Deutsch

- ca. 25 bis 35 Jahre alt

- Bekleidung: braune Biker-Jacke, blaue Jeans, grauer Pullover,

führte Handtasche und Sonnenbrille mit



Täterbeschreibung 2:



- männlich

- kräftig

- dunkle Haare

- ca. 190 bis 200cm groß

- ca. 25 bis 35 Jahre alt

- Bekleidung: blaues Sweatshirt, dunkle Hose (Jeans), Turnschuhe



Täterbeschreibung 3:



- männlich

- schlank

- dunkle Haare

- ca. 190 bis 200 cm groß

- ca. 30 bis 40 Jahre alt

- Bekleidung: schwarze Blouson-Jacke, blaue Jeans



Bilder der Tatverdächtigen sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/121942



Hinweise zur Identität der Personen nimmt die Kripo in Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen. (as)