Zwei bislang unbekannte Täter brachen am 14.09.2023 gegen 20:40 Uhr gewaltsam die Wohnungstür des Geschädigten auf und beabsichtigten, die Wohnung nach Wertgegenständen zu durchsuchen.

Emmerich am Rhein (ots) - Nach Entdecken der Überwachungskamera wurde die Wohnung ohne Beute fluchtartig verlassen.



Täterbeschreibung 1:

- männlich

- dunkle Haare

- athletische Figur

- Bekleidung: schwarze Hose, schwarzer Hoodie, schwarze Cap mit

weißem Emblem, weiße Turnschuhe



Täterbeschreibung 2:

- männlich

- dunkle Haare

- athletische Figur

- Bekleidung: blaue Jeans, grauer Hoodie, graue Cap mit weißem

Emblem, weiße Turnschuhe



Bilder der Tatverdächtigen sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/121949



Hinweise zur Identität der beiden Männer nimmt die Kripo in Emmerich unter Telefon 02822 7830 entgegen. (as)