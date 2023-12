Am Donnerstag (21. Dezember 2023) kam es gegen 22:00 Uhr an der Deichstraße in Rees zu einem Verkehrsunfall.

Rees-Haffen (ots) - Eine 19-jährige Frau aus Rees befuhr mit einem grauen VW Polo, in welchem sich auch ein 23-jähriger Beifahrer aus Hamminkeln befand, die Deichstraße aus Fahrtrichtung Rees kommend und damit in Fahrtrichtung Haffen. Aufgrund einer starken Windböe verlor die Fahrerin die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Die beiden Insassen konnten nicht mehr verhindern das der graue VW Polo im Altrhein landete und schließlich durch einen Abschlepper geborgen werden musste. Die beiden Insassen konnten sich zuvor bereits selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurden leicht verletzt.