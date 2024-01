Am Freitag (29.

Rees-Bienen (ots) - Dezember 2023) kam es gegen 00:45 Uhr an der Millinger Straße in Rees zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 19-jähriger Fahrer eines schwarzen VW Golf befuhr nach eigenen Angaben die Millinger Straße aus Fahrtrichtung Bienen kommend und damit in Fahrtrichtung Millingen. Der Mann gab an, dass ihm in einer Rechtskurve ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmender in einem schwarzen Pkw entgegen kam und dabei die Fahrspur des 19-jährigen befahren hatte. Der Mann aus Rees habe nach eigenen Angaben noch versucht nach links auszuweichen, wo er dann von der Fahrbahn abkam und mit einem Weidezaun neben der Fahrbahn kollidierte. Der 19-jährige Reeser blieb unverletzt, während sowohl am Weidezaun als auch am schwarzen VW Golf Sachschaden entstand. Die oder der andere am Unfallbeteiligte entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen.



Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)