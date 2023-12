In der Nacht von Montag auf Dienstag (05.

Kerken-Stenden (ots) - Dezember 2023) brachen Unbekannte in das Pfarrheim am alten Kirchweg in Kerken-Stenden ein. Die Täter versuchten vermutlich zunächst die Eingangstür des Pfarrheims aufzuhebeln, als dies nicht gelang, versuchten sie das angrenzende Fenster aufzuhebeln, als auch das standhielt, schlugen die Unbekannten die Scheibe des Fensters ein. Das Pfarrbüro wurde durchsucht und ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Vermutlich flüchteten die Täter wieder durch das Fenster in unbekannte Richtung.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen. (as)