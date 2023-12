Ein 44-jähriger LKW-Fahrer kam am Dienstag (05.

Straelen (ots) - Dezember 2023) gegen 11:11 Uhr auf der Riether Straße zwischen dem Rochusweg und der Brüxkener Straße aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, touchiert mit der rechten Fahrzeugseite einen Baum am Straßenrand und kommt im weiteren Verlauf vor dem nächsten Baum zu stehen. Der 44 Jahre alte Mann aus Venray (NL) wird im Fahrerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde der Schwerverletzte mit einem Rettungswagen in eine niederländische Spezialklinik gebracht. Der unbeladene LKW hat sich zwischen den Bäumen verkeilt. Die Bergung des LKW wird noch mehrere Stunden andauern. Zur Unfallaufnahme und der Bergung wird die Riether Straße weiterhin gesperrt bleiben. (as)