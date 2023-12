Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Mittwoch (27.

Straelen (ots) - Dezember 2023) zwischen 08:30 Uhr und 11:30 Uhr auf der Gelderner Straße in Höhe einer Tankstelle einen geparkten Pkw. Der Pkw, ein VW Golf in grau, stand in einer Parkbucht am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Geldern geparkt, als ein unbekannter Autofahrer den linken Außenspiegel touchierte und beschädigte. Anschließend verließ der Unbekannte die Unfallstelle unerlaubt.

Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei in Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen. (as)