In der Zeit vom 25.

Straelen (ots) - Dezember 2023, 14:30 Uhr, und dem 26. Dezember 2023, 11:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen auf der Louisenburger Straße geparkten Volvo XC 40. Der Volvo stand gegenüber einer Tankstelle in einer von zwei Parktaschen ordnungsgemäß geparkt, als ein unbekannter Autofahrer vermutlich beim Wenden den Volvo hinten rechts beschädigte. Anschließend wurde sich nicht um den entstandenen Schaden gekümmert, sondern die Unfallstelle einfach verlassen.

Hinweise zu einem möglichen Verursacher nimmt die Polizei in Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen. (as)