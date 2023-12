Am Freitag (1. Dezember 2023) kam es zwischen 15:00 Uhr und 16:30 Uhr am Liebfrauenweg in Straelen zu einer Verkehrsunfallflucht.

Straelen-Herongen (ots) - Ein schwarzer Citroen C4 Picasso wurde dabei im hinteren linken Fahrzeugbereich beschädigt, während sich die oder der Unfallverursacher von der Unfallstelle entfernte. Ein Zeuge hatte einen Lkw mit Anhänger beobachtet, welcher an der Unfallörtlichkeit gewendet hatte und ein polnisches Kennzeichen vorwies. Ob es sich bei dem Lkw aber um den Unfallverursacher handelt, kann nach aktuellem Ermittlungsstand nicht gesagt werden. Der Zeuge informierte den 49-jährigen Halters des Wagens, welcher die Beschädigungen feststellte und die Polizei informierte.



Personen, die Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 zu melden. (pp)