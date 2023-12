In der Zeit von Samstag (16.

Uedem (ots) - Dezember 2023), 10:30 Uhr, bis Sonntag, 11:10 Uhr, haben Unbekannte ein Fenster des Kindergartens am Thelenweg aufgehebelt. Zuvor haben sie Täter bereits versucht andere Fenster und eine Tür des Kindergartens aufzuhebeln, aber ohne Erfolg. Im Inneren traten die Täter die Bürotür ein und durchsuchten den Raum nach Wertgegenständen. Ob sie Beute gemacht haben, wird derzeit noch geprüft.



