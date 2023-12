Bei einem Verkehrsunfall am 28.

Uedem (ots) - Dezember 2023 gegen 11:55 Uhr auf der Kalkarer Straße zwischen der Rosenstraße und der Neulousiendorfer Straße verletzte sich ein 27-jähriger Mann aus Neukirchen-Vluyn schwer. Der 27-Jährige war mit seinem VW Polo auf der Kalkarer Straße in Richtung Neulousiendorfer Straße unterwegs, als er im Bereich einer Linkskurve aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam, gegen einen Straßenbaum prallte und anschließend auf die gegenüberliegende Seite geschleudert wurde. Der Fahrer konnte zwar selbstständig sein Auto verlassen, wurde bei dem Unfall aber schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Da zwischenzeitlich nicht feststand, ob Lebensgefahr für den 27-Jährigen besteht, wurde das VU-Team aus Kleve zur Unfallaufnahme hinzugerufen. Der Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Opferschutz setzte die Angehörigen über den schweren Unfall in Kenntnis. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Kalkarer Straße zwischen der Steinstraße und der Läpperstraße voll gesperrt. (as)