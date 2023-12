null.

Uedem (ots) - Am Dienstagmorgen (12.12.2023) ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Flucht in Uedem am Kreisverkehr Bahnhofstraße / Gustav-Adolf-Straße / Meursfeldstraße.



Zwei Geschwisterkinder im Alter von 12 und 13 Jahren wurden von einem SUV erfasst und zu Boden geschleudert.



Besetzt war der SUV mit vier männlichen Personen, die mit osteuropäischem Dialekt sprachen.

Nachdem sich ein Insasse des Pkw nach dem Befinden der Kinder erkundigte, fuhr der Fahrer des Wagens pflichtwidrig davon, ohne sich um die verletzten Kinder zu kümmern.



Es soll sich um einen Dacia Duster in der auffälligen Farbe orange gehandelt haben.



Die beiden verletzten Kinder wurden zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht.



Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher geben können, melden sich bitte bei der Polizei Kleve unter Telefon 02821 5040. (ms)