Am Freitag (22. Dezember 2023) kam es zwischen 06:00 Uhr und 07:30 Uhr an der Örtlichkeit "Laar" in Weeze zu einem Diebstahl aus einem abgestellten Kfz.

Weeze (ots) - Der 31-jährige Halter eines Mercedes Sprinter hatte das Fahrzeug an der Örtlichkeit abgestellt und nach seiner Rückkehr eine aufgebrochene Metallkiste auf der Ladefläche des "Pritschenwagens" feststellen müssen. Aus der Kiste wurde durch unbekannte Täter u.a. eine Motorsäge sowie zwei Heckenscheren entwendet.



Zeugenhinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (pp)