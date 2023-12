Die Polizei im Kreis Kleve möchte verhindern, dass es aufgrund überhöhter oder nicht angepasster Geschwindigkeit zu Verkehrsunfällen kommt, bei denen Personen regelmäßig auch schwer verletzt werden.

Kreis Kleve (ots) - Aus diesem Grund wurden auch in der 49. Kalenderwoche Schwerpunktkontrollen durchgeführt.



In der Woche vom 04. Dezember 2023 bis zum 08. Dezember 2023 stellte die Polizei im Kreis Kleve bei Schwerpunktkontrollen 334 Geschwindigkeitsverstöße fest.



13 Mal legten die Einsatzkräfte Anzeigen wegen des Fahrens unter Alkohol- oder Drogeneinfluss vor; in sechs Fällen wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Auch das Verhalten von Rad Fahrenden, die sich nicht an die Regeln hielten, ahndete die Polizei bei den Schwerpunktkontrollen. Acht Radfahrer und Radfahrerinnen mussten ein Verwarngeld zahlen.

Im gesamten Kreisgebiet finden weiterhin Schwerpunktkontrollen statt, um schwere Verkehrsunfälle zu verhindern.