Die Kreispolizeibehörde Kleve möchte verhindern, dass es aufgrund überhöhter oder nicht angepasster Geschwindigkeit zu Verkehrsunfällen kommt.

Kreis Kleve (ots) - Bei den Unfällen werden regelmäßig Personen schwer oder tödlich verletzt. Der Polizei, welche in der zurückliegenden 50.Kw (11. Bis 17. Dezember 2023) erneut Kontrollen durchführte, ist die Einhaltung der Geschwindigkeit ein wichtiges Anliegen.



Bei den Kontrollen mussten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten, 236 Geschwindigkeitsverstöße dokumentieren. Hinzu kamen 17 geahndete Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung, wo Autofahrende u.a. ihr Handy während der Fahrt genutzt oder Vorfahrtsverletzungen begangen hatten. Auch Rad- und Pedelecfahrende sowie die Fahrerinnen und Fahrer von E-Scootern wurden in der 50.Kw durch die Polizei kontrolliert. Dabei kam es im Kreisgebiet zu insgesamt 7 Verstoßen.



Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten ließen zudem 18 Blutproben wegen Fahrens unter Alkohol- oder Drogeneinfluss durchführen und mussten elf Verkehrsteilnehmende feststellen, welche sich ohne gültige Fahrerlaubnis im Verkehrsraum bewegten.



Am Donnerstag (14. Dezember 2023) führte der Verkehrsdienst der KPB Kleve zudem einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung von schweren Verkehrsunfällen in Kranenburg-Wyler durch. Bei dem Einsatz, welcher im Rahmen der Roadpol-Kontrollwoche "Alcohol & Drogs" durchgeführt wurde, ahndeten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten 235 Geschwindigkeitsverstöße, stellten drei Strafanzeigen wegen des Fahren ohne Fahrerlaubnis und untersagten in neun Fällen die Weiterfahrt.



Im gesamten Kreisgebiet werden auch weiterhin Kontrollen zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden durchgeführt. (pp)