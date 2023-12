Im Zeitraum von Donnerstag, 22.00 Uhr bis Freitag, 01.15 Uhr ist es auf der BAB 81 Höhe des Parkplatzes Sunthausen (km 685 Fahrtrichtung Singen) zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen.

Tuningen (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte 3 Warnbaken, die das Einfahren in den gesperrten Parkplatz verhindern sollen und entfernte sich anschließen von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 500,- EUR zu kümmern.



Zeugen werden gebeten sich mit dem Verkehrsdienst Zimmern, Tel. 0741348790, in Verbindung zu setzen.