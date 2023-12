Am Donnerstagabend hat sich auf der Landesstraße 194, am Ortseingang von Aach ein Unfall ereignet.

Aach (ots) - Eine 35 Jahre alte Frau fuhr mit einem Fiat Ducato auf der L194 von Eigeltingen in Richtung Aach. Am Ortseingang überfuhr sie zunächst die dortige Verkehrsinsel, lenkte in der Folge dagegen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und touchiert das Ortsschild und eine Straßenlaterne ehe der Wagen schließlich auf der Straße zum Stehen kam. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.