Am Freitag, 08.12.2023 in der Zeit von 16:15 Uhr bis 17:40 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Wohnhaus in der Steigstraße in Aldingen.

Konstanz (ots) - Um in das Haus zu gelangen hebelten sie auf der Rückseite des Gebäudes ein Fenster auf und stiegen durch dieses in die Wohnung.

Hier durchsuchten sie das gesamte Inventar nach Wertgegenständen. Da eine Hausbewohnerin während der Tat zurückkam und zunächst an der Wohnungstür klingelte, wurden die Täter gestört und verließen fluchtartig das Haus ebenfalls wieder durch ein Fenster.

Zeugen, die Angaben über verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen (Tel. 07424-93180)zu melden.