Im Zeitraum von Samstagabend, 20 Uhr, bis Sonntagnachmittag, 14 Uhr, sind unbekannte Täter in die Stanzerei einer Uhrenfabrik in der Brunnenstraße im Gewerbegebiet nahe dem Kreisverkehr an der Trossinger Straße eingebrochen und haben daraus Messing-Rohware, sogenannte Messing-Coils, im Wert von rund 20.000 Euro entwendet.

Aldingen, Lkr. Tuttlingen (ots) - Nach dem Aufhebeln eines zur Brunnenstraße gelegenen Fensters an der Stanzerei der Uhrenfabrik gelangten die Einbrecher in das Innere des Gebäudes. Mit einem Hubwagen beförderten die vermutlich drei oder mehr Täter vorhandene Messing-Coin Paletten mit mindestens acht der bis zu 400 Kilogramm schweren und zu einem Ring geformten Messingbandware über eine zuvor geöffnete Seitentür nach draußen. Dort verluden die Täter die schweren Coins auf ein geeignetes größeres Fahrzeug, möglicherweise auf einen Anhänger, und transportierten diese ab. Die Polizei Spaichingen hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet dringend um sachdienliche Hinweise. Personen, die über das Wochenende verdächtige Wahrnehmungen in der Brunnenstraße gemacht oder an der Uhrenfabrik Ladetätigkeiten beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Spaichingen, Tel.: 07424 9318-0, in Verbindung zu setzen.