Unbekannte Täter sind in der vergangenen Nacht in einen Betrieb in der "Außer-Ort-Straße" eingebrochen.

Anselfingen (ots) - Im Zeitraum zwischen Donnerstagabend, 19 Uhr, und Freitagmorgen, 06.40 Uhr, verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zum Mühlenladen. In den Innenräumen durchwühlten sie sämtliche Räume und Möbel. Ob die Einbrecher dabei Beute machten, ist noch nicht bekannt.



Der Polizeiposten Engen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des Mühlenladen beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Identität der unbekannten Täter geben können, sich unter der Tel. 07733 9409-0, zu melden.