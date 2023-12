Zwei unbekannter Täter haben versucht, am Sonntagabend gegen 23 Uhr in eine Firma in der Mühlenstraße eingebrochen.

Bad Dürrheim (ots) - Die Einbrecher waren im Begriff, ein Fenster an der Gebäuderückseite aufzuhebeln, als sie der zufällig anwesende Geschäftsführer überraschte. Die mit Kapuzenpullis bekleideten Täter flüchteten zu Fuß. Dabei handelte es sich um zwei jüngere Personen. Die Polizei sucht Zeugen, die zur genannten Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, oder sonst sachdienliche Hinweise auf die Täter geben können. Sie werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bad Dürrheim unter der Telefonnummer 07726 93948-0 in Verbindung zu setzen.