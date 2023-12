Aus bislang unbekannten Gründen kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 02.45 Uhr vor einer Gaststätte in der Bad Dürrheimer Friedenstraße zu einem körperlichen Übergriff.

Bad Dürrheim (ots) - Eine 4-köpfige Personengruppe verließ gegen 02.45 Uhr die Gaststätte "Salzstüble" und wurde hierbei unvermittelt von vier Personen angegriffen. Die Beschuldigten, allesamt zwischen 19 und 22 Jahren, schlugen mit ihren Fäusten und Füßen auf die schon zum Teil auf dem Boden liegenden Geschädigten (26 - 31 Jahre) ein. Eine Person wurde hierdurch so schwer verletzt, dass dieser zur weiteren Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht werden musste.



Beamte des Polizeireviers Schwenningen konnten die Täter noch vor Ort vorläufig festnehmen und die Personalien erheben.

Die Beschuldigten erwartet eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.



Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Schwenningen unter Tel. 07720 85000 zu wenden.