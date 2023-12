Massiv Überladen hatte ein Fahrer eines Langholztransporters, den die Polizei am Freitag gegen 11.30 Uhr auf der Bundesstraße 27 bei Bad Dürrheim kontrolliert hat.

Bad Dürrheim (ots) - Den Beamten fiel ein randvoll mit Baumstämmen beladener 40-Tonner auf. Eine Kontrollwiegung auf einer 50-Tonnen Waage schlug fehl, da das Gespann dafür zu schwer war. Die anschließende aufwendige Messung der einzelnen Radlasten ergab, dass das Gesamtgewicht des Gespanns fast 60 Tonnen betrug und somit um knapp 50 % überladen war. Der 63-jährige Fahrer musste den Transport beenden und den Lastzug abstellen. In erwartet ein Bußgeld in Höhe von 380 Euro und ein Punkt in Flensburg.