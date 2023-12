Rund 10.000 Euro Sachschaden hat ein Unbekannter bei einer Sachbeschädigung an einem vor einer Gaststätte in der Straße "Schabelweg" geparkten Auto am Samstagabend zwischen 20 Uhr und 23 Uhr verursacht.

Bad Dürrheim (ots) - Der unbekannte Täter zerkratzte einen blauen BMW X3 ringsum mit einem spitzen Gegenstand.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität des Täters erbittet der Polizeiposten Bad Dürrheim unter der Tel. 07726 9394-0.