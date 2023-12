Am Samstagmorgen, gegen 9 Uhr, ist es auf der Strecke zwischen Dauchingen und Deißlingen zu einem Unfall gekommen, bei dem sich eine Autofahrerin schwere Verletzungen zugezogen hat.

Deißlingen (ots) - Eine 75-jährige Fahrerin eines Chevrolets war auf der Kreisstraße 5542 von Dauchingen kommend in Richtung Deißlingen unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam die Frau nach links von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich die Frau schwer. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Die Bergungsmaßnahmen unterstützte die Feuerwehr Deißlingen, die mit fünf Fahrzeugen und insgesamt 27 Einsatzkräften vor Ort waren. Der Chevrolet, an dem ein Schaden in Höhe von etwa 6.300 Euro entstand, musste abgeschleppt werden.