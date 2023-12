Bei einem Unfall auf der Abfahrt der Bundesstraße 27 auf die Kreisstraße 5542 ist am Dienstagmorgen ein Auto in ein Verkehrsschild geprallt.

Deißlingen (ots) - Ein 44 Jahre alter Mann war gegen 6 Uhr mit einem VW Touareg auf der B27 von Deißlingen in Richtung Rottweil unterwegs. In der Abfahrt zur Anschlussstelle Deißlingen geriet das Auto auf der eisglatten Fahrbahn ins Rutschen und prallte gegen ein auf einem Verkehrsteiler stehendes Verkehrsschild. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro.