Am Donnerstagabend, gegen 22.20 Uhr, ist ein unbekannter Fahrer eines SUVs oder eines kleineren Transporters auf der Fahrt über die Bundesautobahn A 81 Richtung Stuttgart zwischen den Autobahnanschlussstellen Rottweil und Oberndorf zum Überholen eines Lastwagens nach links ausgeschert und hat hierbei einen schweren Unfall eines auf der linken Spur von hinten nahenden BMW-Fahrers verursacht.

Dietingen, Rottweil - Oberndorf, Bundesautobahn A 81, Lkr. Rottweil (ots) - Ohne anzuhalten, fuhr der Unbekannte in Richtung Stuttgart davon.



Ein 34-jähriger Fahrer eines 1er BMWs fuhr zur genannten Zeit etwa auf Höhe Dietingen auf der linken Spur der A 81 mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Stuttgart und näherte sich von hinten einem SUV beziehungsweise einem Kleintransporter und vor diesem einem Lastwagen. Als der BMW zu den vorausfahrenden Fahrzeugen aufgeschlossen hatte, scherte der Fahrer des hinter dem Lastwagen befindlichen Fahrzeugs nach links aus, ohne auf den von hinten schnell nahenden BMW zu achten. Um einen Unfall zu verhindern, leitete der BMW-Fahrer eine Gefahrenbremsung ein und wich nach rechts aus. Hierbei verlor der 34-Jährige die Kontrolle über den Wagen. Der schon ältere 1er BMW geriet ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach einen Wildzaun. In der Folge schleuderte das Auto über einen angrenzenden Feldweg und kam in einem Wasserüberlaufgraben mit einem am Auto entstandenen Totalschaden in Höhe von rund 6000 Euro zum Stehen. Der BMW-Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und musste ärztlich behandelt werden. An dem Wildschutzzaun und der Böschung entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.



Die Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil sucht nun dringend Zeugen des Unfalls und bittet um sachdienliche Hinweise zu dem geflüchteten Unfallverursacher. Personen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Verursacher geben können, insbesondere der vom Unfallverursacher überholte Lastwagenfahrer, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil, Tel.: 0741 34879-0, in Verbindung zu setzen.