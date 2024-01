Am Sonntag gegen 12:30 Uhr kam es vermutlich aufgrund einer technischen Ursache zu einem Brand in einer Lagerhalle in der Raiffeisenstraße in Donaueschingen mit hohem Sachschaden.

Konstanz (ots) - Beim Eintreffen der Rettungskräfte drang starker Rauch aus der Lagerhalle. Die Feuerwehr konnte zum Brandherd vordringen und den Brand gegen 14:00 Uhr vollständig löschen. Der Brandausbruch wird im Bereich des Batteriefachs eines in der Halle abgestellten 7,5 t Lkw vermutet. Der Brand griff in der Folge auf das Führerhaus des Lkw über, wodurch dieser vollständig zerstört wurde. Durch das Brandgeschehen wurden weitere 5 Lkws sowie 2 Gabelstapler erheblich beschädigt. An der Wellblechfassade, an den Fenstern der Lagerhalle und den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren 100´000 Euro. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Die Feststellung der genauen Brandursache und Schadenshöhe ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.