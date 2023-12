Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Montag gegen 14 Uhr auf der Bundesstraße 27 bei Donaueschingen.

Donaueschingen (ots) - Ein 53-jähriger Toyota Corolla fuhr von Donaueschingen in Richtung Hüfingen und wollte vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln. Dabei berührte er seitlich einen VW Polo eines 22-Jährigen, der ihn in diesem Moment überholte. Der VW-Fahrer stieß anschließend mit einem vor ihm fahrenden Jaguar XE eines 52-Jährigen zusammen und schob ihn nach links, wo er gegen eine Leitplanke krachte. Durch den Zusammenstoß erlitt der Fahrer des VW, als auch der Fahrer des Jaguars leichte Verletzungen. Beide kamen in ein Krankenhaus, der Unfallverursacher blieb unverletzt. Beim Fahrer des VW bemerkten die den Unfall aufnehmenden Polizeibeamten Alkoholeinfluss, was eine Blutprobe nach sich zog. Der Gesamtsachschaden beim Unfall beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf rund 35.000 Euro. Die Beamten mussten die Bundesstraße für die Behandlung der Verletzten und für die Unfallaufnahme zeitweilig komplett sperren.