Ein Mann hat am späten Dienstagnachmittag auf der Fürnsaler Straße betrunken einen Unfall gebaut.

Dornhan (ots) - Der 48-Jährige war gegen 17 Uhr mit einem Mercedes Sprinter auf der Fürnsaler Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Rosenäckerstraße kam der Autofahrer von der Straße ab und kollidierte dabei mit einer Gartenmauer. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten bei dem 48-Jährigen Anzeichen auf Alkoholkonsum fest. Ein Test mit einem Ergebnis von über 1,1 Promille bestätigte den Verdacht, woraufhin der Mann eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Am Sprinter entstand Blechschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Die Schadenshöhe an der Gartenmauer ist noch nicht bekannt.

Der Sprinter-Fahrer wird sich nun in einem Strafverfahren wegen des unter Alkoholeinfluss gebauten Unfalls verantworten müssen.