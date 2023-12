Rund 7000 Euro Sachschaden an einem Peugeot und an einem Toyota hat ein Unfall gefordert, der am Montagabend, gegen 18.15 Uhr, im Kreisverkehr der Landesstraße 412 am Ortsrand von Dornhan passiert ist.

Dornhan - Marschalkenzimmern, L 412, Kreisverkehr, Lkr. Rottweil (ots) - Beim Einfahren in den Kreisverkehr achtete der 84-jährige Peugeot-Fahrer nicht auf einen Toyota, dessen 46-jährige Fahrerin bereits im Kreisverkehr unterwegs war. Bei der folgenden Kollision der beiden Autos blieben die Fahrzeuginsassen unverletzt.