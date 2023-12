In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in einen Frisörsalon am Augustiner Platz eingebrochen.

Konstanz (ots) - Die Täter entwendeten zwei komplette Tresore sowie Bargeld aus der Kasse und durchwühlten einige Bereiche des Salons. Derzeit ist noch unklar, wie die Täter in das Geschäft gelangen konnten.



Die Polizei Konstanz bittet um Zeugenhinweise unter der Tel. Nr. 07531 995-2222.