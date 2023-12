Am Freitag gegen 15:40 Uhr fuhr ein 54-jähriger Mann mit seinem Pkw Smart auf der K5931 von Liptingen in Richtung Emmingen.

Konstanz (ots) - Offensichtlich witterungsbedingt kam der Pkw Smart ins Schleudern, drehte sich um 180 Grad und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Kleintransporter. Durch die Kollision wurde der Smart nach links abgewiesen und kam auf dem parallel zur Fahrbahn verlaufenden Radweg zum Stehen. Der Kleintransporter wurde nach rechts abgewiesen und landete im Graben. Der 54-jährige Lenker des PKW Smart erlitt durch den heftigen Aufprall schwerste Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Kleintransporters hingegen blieb unverletzt. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 40´000 Euro. Zur Unfallaufnahme wurde ein Sachverständiger der DEKRA hinzugezogen. Die Straße konnte gegen 20 Uhr wieder frei gegeben werden.