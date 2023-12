Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Dienstag gegen 16.15 Uhr in der Donaustraße in Emmingen gekommen, bei dem zwei Personen schwer und eine Person leicht verletzt worden sind.

Emmingen-Liptingen, Lkr. Tuttlingen (ots) - Ein 87- jähriger BMW-Fahrer war aus Richtung Tuttlingen kommen auf der Bundesstraße 491 unterwegs und kam Zeugenaussagen zur Folge bereits im Anstieg nach Emmingen mehrfach auf den Gegenfahrstreifen, so dass lediglich durch Ausweichmanöver Frontalkollisionen vermieden werden konnten. Vor dem Ortseingang konnte eine entgegenkommende 22-jährige Autofahrerin nicht mehr rechtzeitig ausweichen, so dass es zu einer Kollision an den Spiegeln der Autos kam. Ohne Anzuhalten setzte der 87-Jährige die Fahrt fort.

Am Ortseingang Emmingen wich er einem Verkehrsteiler aus, übersteuerte nach rechts und kam von der Fahrbahn ab. Der BMW prallte im weiteren Verlauf gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der BMW und kollidiert mit einem weiteren Baum. Hierbei verletzte sich der Autofahrer lebensgefährlich, die mitfahrenden Frauen im Alter von 79 und 57 Jahren zogen sich schwere Verletzungen zu. Rettungsdienste brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser.