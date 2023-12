Am Mittwochnachmittag, gegen 16 Uhr, sind nach derzeitigen Stand mehrere Autofahrer durch die rücksichtslose Fahrweise eines Renault-Fahrers auf der Bundesstraße 33 und auf der Autobahn 81 gefährdet worden.

Engen A 81 (ots) - Ein 79-jähriger Fahrer eines Renault Clio war auf der B 33 und A 81 von Konstanz herkommend Richtung Stuttgart unterwegs. Hierbei fiel der Mann einem Geschädigten und einem Zeugen auf, da er in Schlangenlinien fuhr, immer wieder grundlos abbremste und die Lichthupe betätigte. Als der 23-jährige Geschädigte den Renault mit seinem Wagen überholen wollte und sich auf gleicher Höhe befand, zog der 79-Jährige plötzlich nach links, so dass dieser nur durch ein starkes Beschleunigen eine Kollision verhindern konnte. Dieses Verhalten kann von einem Zeugen auch noch bei weiteren bislang unbekannten Autofahrern beobachtet werden. Eine Streife der Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen konnte den 79-Jährigen auf dem Gelände der "Tank- und Rastanlage Hegau Ost" stoppen und kontrollieren. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Autofahrer fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von beinahe 0,8 Promille. Der Mann musste in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein behielten die Beamten ein. Die Verkehrspolizei in Mühlhausen-Ehingen hat die Ermittlungen wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder selbst durch die Fahrweise des Renault-Fahrers gefährdet oder behindert worden sind, sich unter der Telefonnummer 07733 9960-0 zu melden.