Betrunken einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer in der Nacht auf Mittwoch auf der Schützenstraße.

Engen, K6177 (ots) - Gegen kurz vor 2 Uhr fuhr ein 34-Jähriger mit einem Mercedes auf der Schützenstraße in Richtung Rastanlage. Auf Höhe der Einmündung zur "Engener Höhe" geriet der Wagen in der Kurve von der Fahrbahn ab und prallte erst gegen ein Verkehrsschild und anschließend gegen einen Baum. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizisten bei dem 34-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Test mit einem Ergebnis von knapp 1,3 Promille bestätigte den Verdacht. Der Mann musste die Beamten schließlich zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. An dem nicht mehr fahrbereiten Mercedes entstand Blechschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.