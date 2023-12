Ein unbekannter Täter ist am Donnerstag zwischen 12.45 Uhr und 20.45 Uhr in ein Wohnhaus in der Friedrich-Mezger-Straße eingebrochen.

Engen, Lkr. Konstanz (ots) - Der Unbekannte verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen des Gebäudes. Ob der Täter dort etwas erbeutete, ist noch nicht bekannt.



Der Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, denen in dem genannten Zeitraum Verdächtiges in der Friedrich-Mezger-Straße aufgefallen ist, oder die sonst Hinweise auf den Einbrecher geben können, sich unter Tel. 07731 888-0, zu melden.



Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten kompetente, kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen an und geben Sicherungsempfehlungen, damit man sich ausreichend gegen Einbruch schützen kann. Termine kann man bei den Beratungsstellen des Polizeipräsidium Konstanz vereinbaren. Für den Landkreis Konstanz stehen die Berater unter der Telefonnummer 07531 995-1044

zur Verfügung.