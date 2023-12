Am Sonntagmorgen kam es gegen 11.20 Uhr auf der L 415 zwischen Fluorn und Oberndorf-Lindenhof beinahe zu einem Frontalzusammenstoß, wobei der Verursacher flüchtete.

Fluorn-Winzeln (ots) - Einem A-Klasse-Fahrer kam in einer langgezogenen Kurve ein Klein-Lkw mit hellgrauer Plane auf seiner Fahrspur entgegen. Damit es zu keiner Kollision kam, wich der Fahrer der A-Klasse nach rechts aus und kollidierte hierbei mit einem Leitpfosten. Der Klein-Lkw fuhr ohne anzuhalten weiter, an der A-Klasse entstand ein Sachschaden von 300.- EUR. Wer Hinweise zum Verursacher geben kann oder das Unfallgeschehen beobachten konnte, wird gebeten sich bei der Polizei in Oberndorf unter Telefon 07423/81010 zu melden