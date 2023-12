In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, etwa im Zeitraum von 22.30 Uhr bis 07.00 Uhr, sind unbekannte Täter auf dem an der Donau gelegenen forst- und landwirtschaftlichen Hof Ziegelhütte gewaltsam in eine Lagerhalle eingedrungen und haben daraus 20 Motorsägen und sieben Freischneider entwendet.

Fridingen an der Donau, Ziegelhütte (ots) - Der Wert der entwendeten Maschinen dürfte knapp 30.000 Euro betragen. Für den Abtransport der gestohlenen Geräte müssen die Täter ein entsprechend großes Fahrzeug, vermutlich einen Kleintransporter benutzt haben. Die Polizei Mühlheim a.d.D., Tel.: 07463 9961-0, hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.