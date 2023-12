Rund 6000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos hat ein Verkehrsunfall gefordert, der sich am Donnerstagabend im Bereich der Abzweigung Kirchberg auf der Straße "Auf der Kälberweide" ereignet hat.

Frittlingen, Lkr. Tuttlingen (ots) - Ein 23-Jähriger fuhr kurz vor 19 Uhr mit einem VW Touareg auf der Straße "Auf der Kälberweide" in Richtung Schulstraße. An der Abzweigung Kirchberg wollte der junge Mann an einem geparkten Auto vorbeifahren. Just in diesem Moment näherte sich Gegenverkehr und der 20-Jährige fuhr beim Ausweichen gegen das geparkte Auto. Verletzt wurde niemand.