Im Laufe des Montags ist ein unbekannter Täter in eine Wohnung eines Anwesens "Im Bänkle" eingebrochen.

Gaienhofen (ots) - Im Zeitraum zwischen 11.30 Uhr und 20 Uhr verschaffte sich der Unbekannte, vermutlich mit einem auf der Terrasse hinterlegten Schlüssel, unbefugt Zutritt zu dem Apartment. Dort entwendete er aus dem Schlafzimmer mehrere wertvolle Schmuckstücke.



Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Identität des Einbrechers geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07735 9710-0 beim Polizeiposten Gaienhofen zu melden.



In diesem Zusammenhang rät die Polizei



- Schlüssel niemals draußen verstecken - Einbrecher finden jedes

Versteck!



- Fenster, Balkon- und Terrassentüren richtig zu verschließen -

gekippte Fenster sind offene Fenster!



- Eine aufmerksame Nachbarschaft schützt!



- Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen die Polizei!



- Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit - weder in

sozialen Netzwerken noch auf dem Anrufbeantworter!



Zusätzlich empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen.



Nutzen Sie das Angebot Ihrer Polizei, damit Sie wissen, ob Sie ausreichend geschützt sind und wie Sie sich besser sichern können: Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten kompetente, kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen an und geben Ihnen Sicherungsempfehlungen. Termine können Sie beim Polizeipräsidium Konstanz unter der Telefonnummer: 07531/995-1044 vereinbaren.