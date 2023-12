Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei beteiligten Lastwagen und einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 150.000 Euro ist es am frühen Donnerstagnachmittag an der Einmündung der Autobahnanschlussstelle Geisingen auf die Bundesstraße 31 / 311 gekommen.

Geisingen, Autobahnanschlussstelle, B 31 / B 311, Lkr. Tuttlingen (ots) - Gegen 13 Uhr wollte ein 46-jähriger Fahrer eines Lastwagens mit Anhänger - von der Bundesautobahn A 81 aus Richtung Singen kommend - an der Autobahnanschlussstelle Geisingen die A 81 verlassen und nach links auf die B 31 / 311 in Richtung Freiburg abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Sattelzug-Lastwagen, dessen 55-jähriger Fahrer auf der B 31 / 311 von Freiburg kommend in Richtung Tuttlingen unterwegs war. Obwohl sich die Zugmaschine des Sattelzug-Lastwagens regelrecht zwischen dem abbiegenden Lastwagen und dessen Anhänger verkeilte, kamen bei dem Unfall keine Personen zu Schaden. Infolge der beiden erheblich beschädigten und nicht mehr fahrbereiten Lastwagen musste die Autobahnauffahrt Richtung Stuttgart komplett und die B 31 / 311 im Bereich der Unfallstelle halbseitig für mehrere Stunden gesperrt werden. Neben der mit zwei Fahrzeugen und acht Mann anrückenden Feuerwehr Geisingen fuhr auch ein DRK-Rettungswagen vorsorglich zur Unfallstelle. Eine örtliche Umleitung für den Verkehr wurde von der Straßenmeisterei eingerichtet. Diese musste für die Bergung der Lastwagen bis gegen 19 Uhr am Donnerstagabend aufrechterhalten werden. Über eine hinzugezogene Spedition erfolgte das Umladen der voll beladenen Lastwagen auf andere Fahrzeuge. Spezialabschleppdienste kümmerten sich anschließend um den Abtransport der beschädigten Lastwagen.