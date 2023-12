Zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften sowie der Polizei ist es nach einem Wohnhausbrand am Montagabend in der Nelkenstraße im Ortsteil Kirchen gekommen.

Geisingen, Kirchen-Hausen, Lkr. Tuttlingen (ots) - Nachbarn entdeckten gegen 20.30 Uhr den Gebäudebrand, bei welchem schon Flammen aus dem Dach schlugen, und betätigten den Notruf. Zeitgleich retteten die Nachbarn noch vor dem Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte die beiden Bewohner, eine 93-jährige Frau aus dem Erdgeschoss und deren 66 Jahre alten Sohn aus dem Dachgeschoss des in Brand geratenen Gebäudes. Sofort nach der Alarmierung rückten die Feuerwehr und Rettungsdienste mit einem Großaufgebot an. Darunter die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen und rund 70 Einsatzkräften der umliegenden Feuerwehrabteilungen Geisingen, Kirchen-Hausen, Aulfingen, Immendingen, Spaichingen und Donaueschingen. Zudem fuhren mehreren Streifenwagen der Polizei, das Technische Hilfswerk sowie der Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen zusammen mit den DRK-Ortsverbänden Kirchen-Hausen und Tuttlingen zum Einsatzort. Trotz sofort vorgenommenen Löschmaßnahmen durch die eingetroffene Feuerwehr zerstörte der Brand das Gebäude vollständig. An dem Haus entstand nach erster Schätzung Sachschaden in Höhe von mindestens 300.000 Euro. Während die 93-jährige Bewohner unverletzt blieb, zog sich der 66-Jährige eine leichte Rauchgasintoxikation zu. Nach der Erstbehandlung durch die eingetroffenen Rettungskräfte verweigerte der Mann die weitere Untersuchung in einer Klinik. Beide Bewohner konnten anderweitig untergebracht werden. Die Polizei hat die notwendigen Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet.