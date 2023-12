Im Zeitraum von Donnerstagnachmittag, 15 Uhr, bis Freitagvormittag, 10 Uhr, sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Karl-Jäck-Straße eingebrochen.

Geisingen, Lkr. Tuttlingen (ots) - Über ein zuvor eingeschlagenes Fenster gelangten die Täter in das Gebäude. Darin suchten sie sämtliche Räumlichkeiten, Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen ab und entwendeten aufgefundene Wertsachen. Was genau entwendet wurde, wird derzeit noch überprüft. Über eine von ihnen geöffnete Terrassentür verließen die Einbrecher das Haus wieder. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise. Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in der Karl-Jäck-Straße gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Immendingen, Tel.: 07462 9464-0, in Verbindung zu setzen.