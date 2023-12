Einen Ermittlungserfolg wegen Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes kann die Kriminalpolizeidirektion Rottweil verzeichnen.

Radolfzell am Bodensee, Lkr Konstanz (ots) - Nachdem am Abend des 15. Dezember eine lebensgefährlich verletzte Person mit mehreren Stichverletzungen der Polizei und dem Rettungsdienst gemeldet worden war (wir berichteten), richtete die Kriminalpolizeidirektion Rottweil beim Kriminalkommissariat Konstanz eine Ermittlungsgruppe ein. Die Ermittlungen führten zu einem 42-jährigen Tatverdächtigen aus dem persönlichen Umfeld des Geschädigten.

Nach bisherigen Erkenntnissen trafen sich der Tatverdächtige und das spätere Opfer in der Nähe des Bahnhofs. Nach einer kurzen Auseinandersetzung griff der 42-Jährige unvermittelt den 36-Jährigen mit einem Messer an.

Nach Feststellung der Verletzungen durch den Rettungsdienst flog ihn ein Rettungshubschrauber in eine Klinik. Dort konnte der Mann stabilisiert und die Lebensgefahr abgewendet werden.

Der 42-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Ermittlungen dauern an.



Die am 16. Dezember veröffentlichte Pressemitteilung:



(Radolfzell am Bodensee/Landkreis Konstanz) - 36-Jähriger nach Auseinandersetzung mit lebensgefährlichen Stichverletzungen aufgefunden - Zeugen gesucht!! (15.12.2023)



(Radolfzell am Bodensee/Landkreis Konstanz) (ots) - Am Freitagabend ist ein 36-jähriger Mann in der Friedrich-Weber-Straße in Radolfzell Opfer eines folgenschweren Angriffs geworden. Er befand sich gegen 21.45 Uhr auf der Höhe des dortigen Schotterparkplatzes neben dem Hauptbahnhof, als es zu einer Auseinandersetzung mit einem Unbekannten kam, in deren Verlauf dem 36-Jährigen mehrere lebensgefährliche Stichverletzungen zugefügt wurden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls und Personen, die sonst Hinweise auf sich zur Tatzeit dort aufhältige Personen geben können, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07732/950660 zu melden.



