Bei einem Unfall am Donnerstagabend auf der Hauptstraße ist ein Linienbus mit zwei Pferden kollidiert.

Gundholzen (ots) - Eine 48-Jährige ritt gegen 20 Uhr mit einem weiteren, links neben ihr laufenden Pferd auf der Hauptstraße in Richtung Moos. Aufgrund der Dunkelheit nahm ein 52-jähriger Linienbusfahrer die Tiere zu spät wahr und prallte trotz Vollbremsung in die Pferde. Durch den Zusammenstoß erschraken die Rösser, warfen die 48-Jährige ab und rannten davon. Die Frau verletzte sich bei dem Sturz. Sie musste zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Die Insassen des Busses blieben durch die Vollbremsung unverletzt. Mit Unterstützung der Feuerwehr konnte die Tierrettung die glücklicherweise nur leicht verletzten Pferde schließlich auffinden und einfangen. Um sie kümmerte sich anschließend ein Tierarzt. An dem Bus entstand durch den Zusammenstoß Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.