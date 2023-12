Erheblicher Sachschaden in Höhe von knapp 28.000 Euro hat ein Unfall gefordert, der am Dienstag, kurz nach 16 Uhr, an der Einmündung der Hausener Straße auf die bevorrechtigte Seitinger Straße und Rathausstraße passiert ist.

Gunningen, Lkr. Tuttlingen (ots) - Ein 24-Jähriger wollte mit einem Mitsubishi Outlander von der Hausener Straße auf die abknickende Vorfahrtsstraße abbiegen. Hierbei kam es zur heftigen Kollision mit einem Ford S-Max eines 44-jährigen Autofahrers, welcher sich der Einmündung auf der Seitinger Straße näherte und dem Verlauf der Vorfahrtsstraße Richtung Rathausstraße folgen wollte. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden.