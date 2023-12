Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag, gegen 17.10 Uhr, bei der Autobahnanschlussstelle Hilzingen auf der Bundesstraße 314 ereignet hat, sucht die Polizei Unfallzeugen.

Hilzingen, B 314, Lkr. Konstanz (ots) - Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 39-Jähriger mit einem Mercedes der A-Klasse von Twielfeld kommend auf der B 314 in Richtung Hilzingen und wollte an der Anschlussstelle Hilzingen nach links auf die A 81 abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Skoda, dessen 34-jährige Fahrerin auf der B 314 von Hilzingen in Richtung Singen unterwegs war. Bei dem Unfall zogen sich die Skoda-Fahrerin und der Fahrer des Mercedes nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen zu und mussten von den eintreffenden Rettungskräften in die Singener Klinik gebracht werden. An den beiden schon älteren Fahrzeugen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro. Abschleppdienste kümmerten sich um den Abtransport der nicht mehr fahrbereiten Autos. Zur Klärung der genauen Unfallursache sucht die Polizei nun Zeugen. Personen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen, Tel.: 07733 9960-0, in Verbindung zu setzen.