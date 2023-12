Beim Ein- oder Ausparken auf dem Aldi-Parkplatz an der Bregstraße hat ein Unbekannter am Mittwoch, im Zeitraum von 11 Uhr bis 12 Uhr, rund 3000 Euro Sachschaden an einem dort abgestellten Fiat Punto angerichtet.

Hüfingen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots) - Ohne sich zu melden oder sich um den am Fiat verursachten Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Nun ermittelt die Polizei Donaueschingen, Tel.: 0771 83783-0, wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um Zeugenhinweise zu dem Verursacher des Unfalls.