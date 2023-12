In der Zeit von Montagabend, 18.00 Uhr, bis Mittwochvormittag, 11.30 Uhr, haben Unbekannte einen in einer Hofeinfahrt der Bachzimmerer Straße gegenüber der Einmündung Schloßplatz verschlossen abgestellten Audi A3 auf derzeit noch unbekannte Art geöffnet und anschließend den Wagen sowie das Handschuhfach nach Wertgegenständen durchwühlt.

Immendingen, Lkr. Tuttlingen (ots) - Da keine Wertsachen in dem Auto aufbewahrt wurden, gingen die Täter leer aus. Die Tat dürfte im Zusammenhang mit weiteren Autoaufbrüchen stehen, die sich in den letzten Wochen in Immendingen ereignet haben (wir berichteten bereits). Die Polizei Immendingen, Tel.: 07462 9464-0, hat auch in diesem Fall entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.